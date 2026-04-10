Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Einladung zur Mitgliederversammlung des Präventionsvereins "Sicheres Pforzheim, sicherer Enzkreis e.V."

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Pforzheim (ots)

Das Polizeipräsidium Pforzheim lädt die Vertreterinnen und Vertreter der Medien herzlich zur kommenden Mitgliederversammlung des Präventionsvereins "Sicheres Pforzheim, sicherer Enzkreis e.V." ein.

Termin:

Mittwoch, 22. April 2026, 15:00 Uhr

Ort:

Landratsamt Enzkreis, Zähringerallee 3, großer Sitzungssaal

Der Präventionsverein besteht seit dem Jahr 2008 und wird gemeinsam von Herrn Polizeipräsident Dettweiler, Herrn Oberbürgermeister Boch sowie Landrat Rosenau im Präsidium geführt. Ziel des Vereins ist die Förderung von Projekten der Kriminal- und Verkehrsprävention im Stadt- und Enzkreis.

Im Rahmen der Mitgliederversammlung werden die im Jahr 2025 geförderten Projekte nochmals kurz vorgestellt. Darüber hinaus steht die Abstimmung über neue Förderprojekte für das Jahr 2026 auf der Tagesordnung. Dabei wird auch ein neues städtebauliches Pilot-Projekt für die Stadt Pforzheim präsentiert.

Weitere Informationen zum Präventionsverein finden Sie unter: www.praeventionsverein-pf.de bzw. auf dem beigefügten Flyer.

Medienvertreter sind herzlich eingeladen, an der Veranstaltung teilzunehmen. Wir bitten um schriftliche Anmeldung (PFORZHEIM.PP.PRAEVENTION@polizei.bwl.de) bis spätestens 20. April 2026, 14:00 Uhr und freuen uns auf Ihre Teilnahme.

Andreas Stäble, Referat Prävention Polizeipräsidium Pforzheim

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