Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Mühlacker (ots)

Am Donnerstagnachmittag kam es auf der Bundesstraße 10 zwischen Mühlacker und Illingen zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr gegen 16:00 Uhr eine 72-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Opel die B10 von Mühlacker in Richtung Illingen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine an der Einmündung befindliche Ampelanlage.

Sowohl die Fahrerin als auch die Beifahrerin wurden bei dem Unfall verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

Das Fahrzeug musste mit Hilfe eines Krans geborgen und anschließend abgeschleppt werden. Am Fahrzeug sowie an der Ampelanlage entstand ein Gesamtschaden in Höhe von schätzungsweise 7.000 Euro.

Der Verkehr wird an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Eine Sperrung der Fahrbahn ist derzeit nicht erforderlich.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Carmela Rinaldo, Pressestelle

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