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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Kripo ermittelt nach Trickdiebstahl

Augsburg (ots)

Pfersee - Am Dienstag (28.04.2026) entwendeten drei bislang unbekannte Täter die Goldkette eines 91-jährigen Mannes. Gegen 16:15 Uhr hielt ein Auto mit drei bislang unbekannten Tätern neben einem 91-Jährigen Fußgänger im Bereich der Stadtberger Straße. Der Beifahrer sprach den 91-Jährigen aus dem Auto heraus an, weshalb sich dieser hinunter beugt. Daraufhin legte der Beifahrer dem 91-Jährigen eine falsche Goldkette um und entwendete dabei dessen Goldkette. Zeitgleich sprach eine weitere Person aus dem Auto den 91-Jährigen an um ihn abzulenken. Der Diebstahl fiel dem Mann erst später auf, als sein Sohn ihn darauf aufmerksam machte. Der Beuteschaden beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Betrag. Die Polizei ermittelt nun wegen Trickdiebstahls gegen die unbekannten Täter. Hinweise nimmt die Kripo Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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