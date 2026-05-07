Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 14-jährige E-Scooter-Fahrerin leicht verletzt

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Eine 14-jährige E-Scooter-Fahrerin musste nach einem Zusammenstoß mit einem Auto zur ambulanten Behandlung in ein örtliches Krankenhaus.

Die Jugendliche befuhr am Mittwoch, 6. Mai, gegen 15.30 Uhr die Janssenstraße in südlicher Fahrtrichtung. Sie beabsichtigte, nach links in die Kampstraße einzubiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einem hinter ihr fahrenden roten Kleinwagen. Ein Rettungswagen brachte die Jugendliche zur ambulanten Behandlung in ein örtliches Krankenhaus.

Der Fahrer oder die Fahrerin des roten Kleinwagens entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei Hamm nimmt unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de Hinweise zum Unfallverursacher oder zur Unfallverursacherin entgegen. (bf)

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