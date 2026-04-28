Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfall mit leicht Verletzten

Oberroßla (ots)

In Oberroßla kam es gestern zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht Verletzten. Ein 27-jähriger Autofahrer ist aus Unachtsamkeit auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einen entgegenkommenden PKW frontal zusammengestoßen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 16.000 Euro. Die beiden Autofahrer wurden zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

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