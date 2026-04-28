Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Sachschaden bei Rangiermanöver in Heichelheim

Weimar/ Weimarer Land (ots)

Am späten Montagvormittag kam es im Bereich der Heichheimer Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein Lkw-Fahrer befuhr mit seiner Zugmaschine samt Auflieger die Ortslage Heichelheim in Richtung Schinderberg, um eine Lieferung vorzunehmen. Beim Abbiegen in eine Grundstückseinfahrt überfuhr er zwei größere Feldsteine, die sich auf einer angrenzenden Wiese befanden und dadurch verrutschten. Nach dem Entladen setzte der Fahrer seine Fahrt fort und rangierte auf der Fahrbahn. Dabei streifte er einen am Straßenrand stehenden Baum. Durch den Kontakt löste sich ein Ast, der gegen eine Straßenlaterne gedrückt wurde. In der Folge wurde die Laterne leicht beschädigt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von über 1000 Euro. Der Schaden an der Laterne sowie am Baum wird auf etwa 400 Euro geschätzt.

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