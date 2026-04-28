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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Graffiti am Rathaus in Kahla

Saale-Holzland (ots)

Am Rathaus in Kahla kam es im Zeitraum vom 24.04.2026 bis zum 27.04.2026 zu einer Sachbeschädigung durch Graffiti. Unbekannte Täter brachten an einem Zierstein der Gebäudefassade zunächst mit schwarzer Farbe einen Schriftzug an. Dieser wurde in der Folge durch bislang ebenfalls unbekannte Personen mit blauer Farbe überarbeitet und durch einen anderslautenden Schriftzug ergänzt. Die entstandenen Schmierereien wurden festgestellt und zur Anzeige gebracht. Die Stadt wurde über den Vorfall informiert und veranlasst die Beseitigung der Graffiti. Aufgrund der inhaltlichen Gestaltung der Schriftzüge hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen und prüft einen politischen Hintergrund.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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