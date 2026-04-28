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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Dieseldiebstahl auf Firmengelände

Saale-Holzland (ots)

Im Zeitraum vom 24.04.2026 bis zum 27.04.2026 kam es auf einem frei zugänglichen Firmengelände in Eisenberg zu einem Dieseldiebstahl aus einem abgestellten LKW. Bislang unbekannte Täter begaben sich auf das Gelände und öffneten den Kraftstofftank eines dort abgestellten Fahrzeugs. Aus dem Lkw wurden etwa 180 - 200 Liter Dieselkraftstoff entwendet. Auf dem Gelände abgestellte weitere Lkw wiesen ebenfalls Spuren eines versuchten Zugriffs auf die Tanks auf, diese waren jedoch verschlossen. Die Auswertung vorhandener Videoaufzeichnung ergab Hinweise auf einen roten Kleinwagen, der sich im Tatzeitraum im Bereich des Firmengeländes aufgehalten haben könnte. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Zeugen werden gebeten sich bei der PI Saale-Holzland zu melden (0361 5743 - 56100, pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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