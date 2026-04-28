LPI-J: Ruhestörung endet in Körperverletzung
Jena (ots)
Ein 21-jähriger meldete der Polizei in Jena in der Nacht von Montag auf Dienstag eine Ruhestörung in der Leipziger Straße, welche in einer Körperverletzung endete. Die Ruhestörung wollte er auch selbst klären, klopfte an der Tür des Lärmverursachers und bat um Ruhe. Der lärmende 47-jährige verließ dann sofort die verbale Ebene und schlug dem Ruhesuchenden unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Der ID Jena ermittelt nun wegen Körperverletzung.
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