Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pedelec zerlegt

Jena (ots)

Kurz vor Mitternacht am Dienstag meldete eine 39-jährige Jenaerin, dass sie ihr Pedelec im Zeitraum vom 27.04.2026, 19:00 Uhr - 23:15 Uhr Am Markt in Jena abgestellt habe. Als sie dann zu ihrem Fahrrad zurückkehrte, musste sie feststellen, dass unbekannte Täter das Vorderrad und die Vordergabel vom Rad abgebaut und entwendet hatten. Der Gesamtwert der entwendeten Teile beläuft sich dabei auf ca. 1300 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt der ID Jena unter 03641 91 0 bzw. id.lpi.jena@polizei.thueringen.de entgegen.

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