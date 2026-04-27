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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen gesucht!

Weimar (ots)

Am Vormittag des 23.04.2026 ereignete sich im Bereich Bodelschwinghstraße / Jenaer Straße in der Buslinie 2 in Fahrtrichtung Goetheplatz ein Sturz einer älteren Dame. In Folge des Sturzes wurde durch andere Fahrgäste der Rettungsdienst informiert. Die 85-jährige Dame wurde an den Rettungsdienst übergeben und schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Wer befand sich am Vormittag des 23.04.2026 in besagter Buslinie 2 und kann Angaben zum Sachverhalt machen. Zeugen werden gebeten sich bei der PI Weimar unter der Nummer 03643 8820 oder per E-Mail an PI.Weimar@polizei.thueringen.de unter Nennung des Aktenzeichens 0102902/2026 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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