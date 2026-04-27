LPI-J: Auto rollt davon

Weimar (ots) - Ein 65- jähriger Weimarer meldet sich Sonntagabend bei der Polizei. Ihm kamen in einer Bahnunterführung in der Thälmannstraße zwei Personen verdächtig vor, welche dort mit einer Leiter hantierten. Die Polizei in Weimar fuhr vor Ort und konnte den Sachverhalt schnell aufklären: Mitarbeiter der Stadttaubenhilfe waren hier berechtigterweise am Werk und gaben an, Maßnahmen zur Drosselung der Taubenpopulation zu treffen. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

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