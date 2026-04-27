LPI-J: Auto rollt davon
Apolda (ots)
Eine 42-jährige Frau parkte gestern Nachmittag ihr Auto in der Hermstedter Straße in Apolda. Leider hatte sie ihre Handbremse nicht ordnungsgemäß angezogen, so dass ihr Auto gegen den davor parkenden PKW rollte. Verletzt wurde hierbei glücklicherweise niemand.
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