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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Auto rollt davon

Apolda (ots)

Eine 42-jährige Frau parkte gestern Nachmittag ihr Auto in der Hermstedter Straße in Apolda. Leider hatte sie ihre Handbremse nicht ordnungsgemäß angezogen, so dass ihr Auto gegen den davor parkenden PKW rollte. Verletzt wurde hierbei glücklicherweise niemand.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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