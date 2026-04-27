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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gebäude des Studierendenkonvents aufgebrochen

Weimar (ots)

Bislang unbekannte Täter begaben sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag in die Marienstraße in Weimar. Hier brachen sie gewaltsam in ein Gebäude des Studierenkonvents ein und verursachten diversen Sachschaden. Im Inneren des Gebäudes wurden weitere Türen aufgebrochen und die Räume durchsucht. Auch ein darin befindlicher Kontor sowie ein Cafe waren von dem Einbruch betroffen. Das Beutegut ist derzeit noch nicht abschließend bekannt. Die Polizei ermittelt nun wegen des Besonders schweren Fall des Diebstahls.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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