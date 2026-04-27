LPI-J: Erneuter Angriff auf Staubsaugerautomaten
Weimar (ots)
In den frühen Montagmorgenstunden wurde polizeibekannt, dass es bereits zum dritten Mal in der Erfurter Straße in Weimar zu einem Aufbruch von Staubsaugerautomaten an einer Tankstelle kam. Dies ist im April 2026 bereits der dritte Vorfall dieser Art. Erneut brachen unbekannte Täter dort integrierte Münzfächer auf und entwendeten das darin befindliche Kleingeld.
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