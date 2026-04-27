LPI-J: Erneuter Angriff auf Staubsaugerautomaten

Jena (ots) - Die Polizei in Jena wurde am Sonntag zu einem Einsatz in den Stadtteil Lobeda gerufen. Angehörige hatten sich Sorgen um ihren 76- jährigen Vater gemacht, welcher seit Samstagabend nicht mehr erreichbar war. Zudem befand sich der Mann allein in der Wohnung, weil sich seine Frau stationär in einem Krankenhaus aufhielt. Da Hinweise auf eine mögliche hilflose Lage vorlagen, überprüften Einsatzkräfte die Wohnung des Mannes. Dort konnte der Senior angetroffen ...

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