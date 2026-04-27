Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Körperverletzung an Straßenbahnhaltestelle

Jena (ots)

Zu einer Körperverletzung ausgehend von einem 50- jährigen Mann kam es Montag gegen 00:35 Uhr an einer Straßenbahnhaltestelle in der Jenaer Innenstadt. Zwei Männer spielten lautstark Musik über eine Musikbox ab, als wiederum zwei Männer hinzukamen und sie aufforderten, die Musik leiser zu machen. Diese Aufforderung führte zuerst in einen verbalen Streit und man beschüttete sich gegenseitig mit Bier. Der 50- jährige Mann wurde zudem noch körperlich übergriffig und schlug einen 24- jährigen ins Gesicht und wirft eine Bierflasche nach diesem, welche den Geschädigten verfehlte. Die Polizei wurde alarmiert, klärte den Sachverhalt und ermittelt nun wegen Körperverletzungsdelikten. Alle Personen waren hochgradig alkoholisiert. Der Täter wies einen Atemalkoholwert von 1,14 Promille auf.

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