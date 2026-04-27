LPI-J: Unter Cannabis Auto gefahren
Saale- Holzland (ots)
Sonntagabend hielt eine Streifenbesetzung im Saale-Holzlandkreis einen 23- jährigen Pkw Fahrer an und unterzog diesen einer Verkehrskontrolle. Nachdem die Beamten einen Anfangsverdacht für den Konsum von Rauschmitteln begründeten, sprang ein Vortest positiv auf den Wirkstoff THC an, welcher in Cannabisprodukten zu finden ist. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutentnahme angeordnet. Den Fahrer erwarten nun ein Bußgeld und ein Fahrverbot.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell