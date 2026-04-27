LPI-J: Unter Cannabis Auto gefahren

Saale- Holzland (ots) - Ein Schornsteinbrand sorgte Sonntagabend in Bürgel dafür, dass die Feuerwehr und die Polizei ausrücken mussten. Die in der Ausgangslage mitgeteilte Rauchentwicklung war durch die Kräfte vor Ort bereits nicht mehr wahrzunehmen. Ein Kleinbrand im Schornstein wurde durch die Feuerwehr trotzdem festgestellt. Dieser wurde gelöscht und durchgekehrt. Weitere Sachschaden konnte damit verhindert werden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

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