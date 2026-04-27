LPI-J: Feuerwerkskörper beschädigt Fensterbank

Kahla (ots) - Am Samstagmorgen gegen 02:15 Uhr meldete ein aufmerksamer Bürger eine Person, die augenscheinlich versuchte, die Scheibe eines Imbisses einzuschlagen. Sofort eilten mehrere Streifen zum Tatort nach Kahla, wo der Täter angetroffen wurde. Dieser hatte sich zwischenzeitlich Zutritt zum Ladenlokal verschafft und den Biervorrat an sich genommen, welchen er teilweise noch vor Ort trank. So schien er auf einem Bierkasten sitzend förmlich auf die Beamten zu warten ...

mehr