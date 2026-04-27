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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Feuerwerkskörper beschädigt Fensterbank

Saale- Holzland (ots)

Ein 77- jährigen Besitzer eines Wohnhauses in Schöngleina meldete Sonntagmorgen der Polizei im Saale- Holzlandkreis, dass ein unbekannter Täter Samstagabend einen Feuerwerkskörper auf einem Fensterbrett seines Hauses haben detonieren lassen. Durch die Umsetzung beschädigten kleine Böllerreste die Holzumrahmung des Fensters, ein Sachschaden von schätzungsweise 100 Euro entsteht. Eine Gefahr, dass das Gebäude dadurch in Brand gesetzt wird, entstand nicht.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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