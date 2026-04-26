LPI-J: Spiegel abgefahren
Eisenberg (ots)
Am Freitag zwischen 09:30 Uhr und 10:00 Uhr wurde einem geparkten Fahrzeug der linke Außenspiegel abgefahren. Das Fahrzeug stand im Bereich des Friedhofs in Eisenberg, in der Mühlenstraße, am Fahrbahnrand. Der derzeit noch unbekannte Täter fuhr vermutlich ebenfalls mit einem Fahrzeug die Mühlenstraße entlang, kollidierte mit dem Außenspiegel und flüchtete anschließend. Die Polizei Saale-Holzland ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und erbittet unter der Telefonnummer 0361574356210 sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher.
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