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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfall endet glimpflich

Jena (ots)

Ein 71-Jähriger kam am Samstagnachmittag gegen 13:45 Uhr in Jena mit dem Schrecken davon. Er stand mit seinem Auto in der Stadtrodaer Straße an einer Ampel und wartete darauf, dass diese auf grün schaltet. Plötzlich fuhr ihm ein anderes Auto in das Heck. Eine 88-Jährige ist aus bisher ungeklärter Ursache ungebremst auf den 71-Jährigen aufgefahren. Sie schob das Fahrzeug ca. 30 Meter nach vorn. Glücklicherweise haben sich die beiden Personen bei dem Aufprall nicht verletzt. Die 88-Jährige war in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste mit technischen Hilfsmitteln herausgeholt werden. Es kam für ca. eine Stunde zu Verkehrsbehinderungen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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