Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: ungewöhnlicher Verkehrsunfall als Fußgänger

Apolda (ots)

Am Freitag, 24.04.2026 wurden Polizeibeamte gegen 11:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall nach Eckolstädt in die Darnstedter Straße gerufen. Hier sei ein 49 Jahre alter Mann türkischer Herkunft neben einem eScooter schwer verletzt auf der Straße liegend aufgefunden worden. Ersthelfer vor Ort brachten den aus Mund und Nase blutenden Mann in die stabile Seitenlage und verständigten den Notruf. Wie es zu dem Verkehrsunfall gekommen ist, ist noch unklar. Niemand habe den Mann fahrender Weise beobachtet. Zeugen hätten lediglich einen dumpfen Knall gehört und seien zur Unfallstelle geeilt, ohne dass andere Personen oder Fahrzeuge bemerkt worden wären. Nach aktuellen Ermittlungsstand schob der Verunfallte den nicht versicherten eScooter, an dem ein nicht für dieses Fahrzeug zugelassenes Versicherungskennzeichen angebracht war über die Straße, kam hierbei zu Fall und zog sich eine Kopfplatzwunde und eine Fraktur am rechten Ringfinger zu. Der Rettungsdienst verbrachte ihn ins Klinikum nach Jena. Gegen den türkischen Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen der Urkundenfälschung und dem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

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