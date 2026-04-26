LPI-J: Fleisch geklaut

Weimar (ots) - Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Erfurter Straße in Weimar kam es am Freitagvormittag zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein älterer Skoda-Fahrer kollidierte zu Beginn mit einer Bordsteinkante, wobei er sich vermutlich erschreckte, folglich Gas und Bremse vertauschte und dadurch erst mit einem parkenden Audi sowie anschließend mit einem parkenden Skoda kollidierte. An ...

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