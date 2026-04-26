LPI-J: Fleisch geklaut
Weimar (ots)
Am Samstagabend stellte ein Mitarbeiter eines Supermarktes im Weimarer Atrium einen Ladendieb auf frischer Tat. Der 29-jähriger Täter entnahm zwei Packungen Fleisch aus dem Warenregal, verstaute sie in seinem Rucksack und beabsichtigte den Markt ohne Bezahlen zu verlassen. Die Polizei Weimar nahm eine Anzeige wegen Ladendiebstahl auf.
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