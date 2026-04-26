LPI-J: Verkehrsunfall auf Parkplatz

Weimar (ots) - Am Donnerstagabend gegen 22:00 Uhr kam es in Weimar in der Ettersberger Straße zu einem Übergriff gegenüber einem 44- jährigen Pkw Fahrer. Dieser hielt nach bisherigen Erkenntnissen am Straßenrand an um auszutreten, als er unvermittelt durch einen 38- jährigen Mann angegriffen wurde. Es kommt zu Schlägen mit einem Spaten auf den Kopf des Mannes, welche dazu führten, dass der Geschädigte schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Der Mann ...

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