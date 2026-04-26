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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfall auf Parkplatz

Weimar (ots)

Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Erfurter Straße in Weimar kam es am Freitagvormittag zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein älterer Skoda-Fahrer kollidierte zu Beginn mit einer Bordsteinkante, wobei er sich vermutlich erschreckte, folglich Gas und Bremse vertauschte und dadurch erst mit einem parkenden Audi sowie anschließend mit einem parkenden Skoda kollidierte. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden, verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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