Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Angriff aus dem Nichts

Weimar (ots)

Am Donnerstagabend gegen 22:00 Uhr kam es in Weimar in der Ettersberger Straße zu einem Übergriff gegenüber einem 44- jährigen Pkw Fahrer. Dieser hielt nach bisherigen Erkenntnissen am Straßenrand an um auszutreten, als er unvermittelt durch einen 38- jährigen Mann angegriffen wurde. Es kommt zu Schlägen mit einem Spaten auf den Kopf des Mannes, welche dazu führten, dass der Geschädigte schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Der Mann wurde durch die Polizei festgenommen und befindet sich im Gewahrsam. Dem sozialpsychiatrischen Dienst der Stadt Weimar ist er bereits bekannt. Die KPS Weimar hat die Ermittlungen aufgenommen. Seitens der Staatsanwaltschaft Erfurt werden derzeit geeignete Maßnahmen geprüft.

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