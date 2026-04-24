Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Beutegut nach 7 Jahren aufgetaucht

Weimar/ Weimarer Land (ots)

Durch das Landratsamt des Weimarer Landes erfolgten am Donnerstag Maßnahmen im Bezug auf die Ablagerung von Müll und toten Tieren. Während der Beräumung stießen sie zudem auf weiteren "Müll". Bei diesem handelte es sich um einen aufgebrochenen Zigarettenautomaten. Die Polizei wurde hinzugerufen und nach einigen Recherchen konnte der Automat tatsächlich zugeordnet werden. Er stammte aus einem Diebstahl aus dem Jahr 2019. Eine Spurensicherung war jedoch nicht mehr möglich. Die Natur hatte bereits ihren Lauf genommen und der Automat war vollkommen vermoost.

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