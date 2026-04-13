Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 260408-1-1-pdnms Update zum Tatgeschehen und Zeugenaufruf

Neumünster (ots)

Ergänzende Hinweise zur bisherigen Pressemitteilung und Zeugenaufruf: Bisherige Ermittlungen ergaben, dass tatunbeteiligte Taxifahrer mit der Abholung und Verbringung der von den Geschädigten übergebenen Wertgegenstände beauftragt werden. In diesem Fall erhielt ein Neumünsteraner Taxifahrer über die UBER-App den Auftrag, eine Tasche an der Anschrift der Geschädigten entgegenzunehmen und diese anschließend nach Klein Gladebrügge zu bringen, um sie dort zu übergeben. Nach Abholung fuhr der beauftragte Taxifahrer mit seinem dunkelgrauen Toyota mit Neumünsteraner Kennzeichen in der Zeit zwischen 13 Uhr und 14 Uhr nach Klein Gladebrügge. Dort hielt er am Straßenrand der Segeberger Straße, wo bereits eine männliche Person auf ihn wartete. Die Person entnahm die auf der Rückbank liegende Tasche und entfernte sich vom Taxi. Zeugen, die diese Situation beobachtet haben oder zur relevanten Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Klein Gladebrügge wahrgenommen haben, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Neumünster unter der 04321 945-0 zu melden.

Gruß

Sönke Petersen

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