Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 260407-1- Zeugenaufruf nach Einbrüchen in Elsdorf-Westermühlen, Hamdorf und Hohn

Rendsburg (ots)

Die Kriminalpolizei in Rendsburg sucht nach Zeugen, nachdem es am 02.04. in Elsdorf-Westermühlen, 02.04.-04.04 in Hamdorf und am 04.04. in Hohn zu Wohnungseinbrüchen kam.

Am 02.04.26 kam es Nachmittags zu einem Einbruch in ein leerstehendes Haus in der Sandkuhle. Eine Fensterscheibe wurde beschädigt, um sich Zutritt zu dem freistehenden Gebäude zu verschaffen. Ob Gegenstände entwendet werden konnten, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Zwischen Donnerstag, den 02.04.26 bis Samstag, den 04.04.26, wurde in Hamdorf in der Schindelstr. in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Nachdem unbekannte Täter erfolglos versuchten, ein Fenster aufzuhebeln, wurde anschließend eine Terrassentür eingeschlagen, um das Haus betreten zu können. Das Haus wurde durchsucht und Schmuckstücke und Bargeld mit einem Gesamtwert von einem niedrigen vierstelligen Betrag entwendet.

Am 04.04.26 kam es Vormittags in Hohn ebenfalls zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Heisch. Unbekannte Täter schlugen während der Abwesenheit der Bewohner die Terrassentür ein und durchsuchten das Haus. Stehlgut wurde nach bisherigen Erkenntnissen nicht entwendet.

Die Kriminalpolizei in Rendsburg hat nun die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat in der genannten Zeitspanne verdächtige Beobachtungen im Bereich der Sandkuhle in Elsdorf-Westermühlen, der Schindelstr. in Hamdorf oder dem Heisch in der Gemeinde Hohn gemacht? Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem Bereich wahrgenommen? Wer hat möglicherweise Videoaufzeichnungen von unbekannten Personen an den benannten Tagen? Melden sie sich bitte unter 04331-2080 oder rendsburg.kpst@polizei.landsh.de bei der Kriminalpolizei in Rendsburg.

Mit freundlichen Grüßen

Fynn Ballke

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