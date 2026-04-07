Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 260407-2- Wiederholte Entsorgung von Chemikalien

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Rendsburg (ots)

Seit dem 25.03.26 kam es in Fockbek, Elsdorf-Westermühlen und Hohn wiederholt zu einer unerlaubten Abfallentsorgung von Flüssigkeiten und Chemikalien. Die Polizei sucht Zeugen.

Mittwochmorgens am 25.03.26 meldete ein Verkehrsteilnehmer der Polizei, dass auf dem Parkplatz Stern in Elsdorf-Westermühlen 16 Kanister mit unterschiedlichen Flüssigkeiten stehen würden.

Am Mittwoch, den 01.04.26, wurde die Polizeistation Fockbek durch einen Mitarbeiter der Gemeinde Hohn auf eine größere Menge an abgelagerten Reinigungsmitteln im Gewerbegebiet Raiffeisenstr. / Moordamm in Hohn aufmerksam gemacht.

Montagabend, den 06.04.26, meldete ein Hinweisgeber der Polizei 18 Kanister auf dem Parkplatz der Harald-Striewski-Str. in Fockbek. Nach einer ersten Überprüfung wurde die Freiwillige Feuerwehr Fockbek, sowie der Löschzug-Gefahrgut aus Rendsburg alarmiert, da es sich bei den Flüssigkeiten um möglicherweise ätzende Substanzen handeln könnte. Durch diese wurden die Behältnisse fachgerecht gesichert, damit eine Gefährdung unbeteiligter Personen ausgeschlossen werden konnte. Die Kanister dürften einem Zeugen zufolge bereits mindestens einen Tag zuvor auf dem Parkplatz abgestellt worden sein.

Der Fachdienst Bezirk des Polizei-Autobahn- und Bezirksrevier Mitte aus Rendsburg führt nun die weiteren Ermittlungen im Rahmen der Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren und sucht Hinweisgeber.

Wer hat an den benannten Tagen oder zuvor verdächtige Beobachtungen im Bereich der Gemeinden Fockbek, Elsdorf-Westermühlen oder Hohn gemacht? Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem Bereich wahrgenommen? Wer hat möglicherweise Videoaufzeichnungen von unbekannten Personen oder auffälligen Fahrzeugen an den benannten Tagen, welche die Kanister abgeladen haben könnten? Melden sie sich bitte unter 04331-2080 oder FDBezirk.Rendsburg.PABR@polizei.landsh.de bei der Polizei in Rendsburg.

Mit freundlichen Grüßen

Fynn Ballke

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