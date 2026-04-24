LPI-J: Berauscht und ohne Fahrerlaubnis unterwegs
Weimar (ots)
In der Nordstraße in Weimar unterzogen Donnerstagmorgen Beamte einen 44- jährigen Pkw Fahrer einer Verkehrskontrolle. Während der Prüfungshandlungen stellte sich heraus, dass der Fahrer über keine Fahrerlaubnis verfügt. Einen Anfangsverdacht in Bezug auf den Konsum von Alkohol war zudem ebenfalls gegeben. Ein Test ergab ff. 0,4 Promille und auch der Drogentest reagierte positiv auf die Substanzen Amphetamin und THC. Zur Beweiserhebung musste dadurch eine Blutentnahme durchgeführt werden. Die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt und eine Weiterfahrt unterbunden.
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