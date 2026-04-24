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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vorfahrt missachtet

Saale-Holzland (ots)

Eine 21- jährige Pkw Fahrerin befuhr Donnerstagnachmittag die Werner-Seelenbinder- Straße in Hermsdorf und wollte fortfolgend in der Eisenberger Straße abbiegen. Hier übersah sie die vorfahrtsberechtigte Fahrerin eines Pkw Skoda Fabia, welche die Eisenberger Straße in Richtung Bad- Klosterlausnitz befuhr. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden lenkte die vorfahrtsberechtigte Fahrerin ihren Pkw nach rechts und kollidierte hier mit einem Verkehrszeichen und einem Baum. Alle drei Insassen wurden leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Am Verkehrszeichen und am Baum entstand unfallbedingter Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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