LPI-J: Fahrradfahrer fährt gegen Hausfassade

Apolda (ots) - Am Mittwochnachmittag hat ein bislang unbekannter männlicher Täter in einem Supermarkt am Weimarer Berg versucht mehrere Waren - darunter vier Dosen Bier sowie eine Flasche Cola mitzunehmen. Der junge Mann wurde von einem Mitarbeiter dabei beobachtet, wie er sich die Waren in seinen Rucksack steckte. Daraufhin sprach der Mitarbeiter den Mann an. Im ...

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