LPI-J: Fahrradfahrer fährt gegen Hausfassade
Jena (ots)
Am Donnerstagnachmittag ließ ein 53- jähriger mutmaßlich die nötige Sorgfalt außer Acht und fuhr in der Krautgasse gegen eine Hausfassade. Der Fahrer stürzte daraufhin, verletzte sich leicht und musste medizinisch versorgt werden. Auch das Fahrrad und die Fassade wurden beschädigt. Berauschende Substanzen konnten nicht festgestellt werden.
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