Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Raub während Auslieferung von Medikamenten

Saale-Holzland (ots)

Ein 36- jähriger Lieferant von Medikamenten wurde am Donnerstagmorgen Opfer eines Raubes in Eineborn. Dieser war grade dabei mit seinem Opel Vivaro Medikamente in ein Depot auszuliefern, als er beim Ausladen von zwei männlichen Personen überfallen wurde. Nachdem sie ihn gegen einen Metallzahn stießen, nahmen sie ihm u.a. den Fahrzeugschlüssel des Lieferwagens ab. Dieser wurde dann mutmaßlich nach Betäubungsmitteln durchsucht, jedoch ohne Erfolg.

Bis dato liegen der Polizei keine Zeugenhinweise vor. Zeugen werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Jena zu melden (03641 81 0, kpi.jena@polizei.thueringen.de).

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