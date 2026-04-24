Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Messerangriff in der Knebelstraße

Jena (ots)

Donnerstag, gegen 15:40 Uhr kam es auf einer Grünfläche in der Knebelstraße in Jena zu einem Messerangriff seitens eines 32- jährigen Mannes. Dieser griff einen 22- jährigen Mann mit mehreren Messerstichen an und verletzte den Mann schwer. Nach dem Angriff ließ der Täter vom Geschädigten ab und flüchtete vom Tatort. Seitens der Polizei erfolgten umfangreiche Maßnahmen, welche dazu führten, dass der Täter ermittelt werden konnte. Kräfte des Sondereinsatzkommandes des LKA Thüringen nahmen diesen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag fest. Derzeit befindet er sich in Polizeigewahrsam. Seitens der Staatsanwaltschaft Gera wird die Beantragung eines Haftbefehls geprüft. Der angegriffene Mann befindet sich in einem Klinikum. Die Hintergründe der Tat sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei Jena sucht dringend nach Zeugen, die zur Tatzeit am Donnerstag im Bereich der Knebelstraße unterwegs waren oder dort Beobachtung gemacht haben. Von besonderem Interesse sind Personen, die den Angriff selbst gesehen haben, verdächtige Personenbewegungen vor oder nach der Tat wahrgenommen haben oder Hinweise zur Fluchtrichtung des Täters geben können. Auch Zeugen, die möglicherweise Video- oder Fotoaufnahmen besitzen, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Jena zu melden. (kpi.jena@polizei.thueringen.de bzw. 03641 - 81 0).

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