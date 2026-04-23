Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Räuberischer Diebstahl in Apolda - Tatverdächtiger flüchtet ohne Beute

Apolda (ots)

Am Mittwochnachmittag hat ein bislang unbekannter männlicher Täter in einem Supermarkt am Weimarer Berg versucht mehrere Waren - darunter vier Dosen Bier sowie eine Flasche Cola mitzunehmen. Der junge Mann wurde von einem Mitarbeiter dabei beobachtet, wie er sich die Waren in seinen Rucksack steckte. Daraufhin sprach der Mitarbeiter den Mann an. Im weiteren Verlauf kam es zu einer Konfrontation, bei welcher der Tatverdächtige versuchte, den Mitarbeiter mit der Faust zu schlagen. Der Mitarbeiter konnte ausweichen und blieb unverletzt. Der Täter ließ schließlich von der Beute ab und flüchtete aus dem Geschäft. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Apolda zu melden (Tel.: 03644/541-0).

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