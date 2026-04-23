Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Dieb in die Hände gelaufen

Weimar (ots)

Während ihrer Nachtschicht von Mittwoch auf Donnerstag ging einer Streife in Weimar ein Kupferkabeldieb ins Netz. Dieser lief gegen 03:30 Uhr durch die Weimarer Innenstadt, in der Hand, ca. 2 kg abgetrennte Kupferkabel. Wie sich schnell herausstelle, war der 25- jährige Mann bereits hinreichend polizeibekannt. Alkohol hatte er auch noch zu sich genommen. Ein Test ergab 0,93 Promille. Der Geschädigte ist allerdings bis dato unbekannt und wird gebeten sich bei der Polizei in Weimar zu melden (03643 882-0, pi.weimar@polizei.thueringen.de)

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