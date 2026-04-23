Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mit Moped aufgefahren

Weimar (ots)

Mittwochabend kam es auf der Buttelstedter Straße zwischen dem Kreisverkehr Schöndorf und Altschöndorf zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Mopedfahrer. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Fahrer eines Pkw die Buttelstedter Straße in Richtung Altschöndorf und beabsichtigte, nach links in die Straße zum Dorotheenhof einzubiegen. Der nachfolgende Mopedfahrer erkannte die Verkehrssituation offenbar zu spät und fuhr auf das Heck des abbiegenden Fahrzeugs auf. Dabei wurde der Mopedfahrer verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es im Bereich der Bundesstraße 85 zu Verkehrsbehinderungen.

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