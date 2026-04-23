LPI-J: Mit Krad von Straße abgekommen
Saale-Holzland (ots)
Eine Streife des Saale- Holzlandkreises kam Mittwochabend zu einem Unfall im Bereiche Großheringen/ Weichau dazu. Ein 16- jähriger Kradfahrer befuhr die L1061 von Großheringen/ Weichau kommend in Richtung Stöben. Aus bisher ungeklärten Gründen fuhr der Jugendliche in einer Rechtskurve geradeaus und kam dabei von der Fahrbahn ab, fuhr einen Abhang hinunter und kam auf dem angrenzenden Feld zu Fall. Weitere Fahrzeuge waren nicht beteiligt. Der Jugendliche verletzte sich dadurch leicht und musste ambulant behandelt werden.
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