LPI-J: Geschädigter gesucht
Jena (ots)
Gegen 22:43 Uhr am Mittwoch bemerkte ein 22- jähriger Jenaer, dass es in der Karl-Marx-Allee, vor einem Betreuungszentrum, aktuell zu einem Diebstahl von einem Fahrrad kommt. Das Fahrrad war an einem Fahrradständer mittels Kette gesichert. Diese konnte der Täter gewaltsam lösen und mit dem Fahrrad in Richtung Theobald- Renner- Straße flüchten. Anfänglich ging der Mitteiler davon aus, dass es sich um sein Fahrrad handelt, was dann jedoch nicht der Fall war. Neben dem Täter ist somit bisher auch der Geschädigte unbekannt. Dieser wird gebeten, sich bei der Polizei in Jena zu melden (03641 - 81 0, id.lpi.jena@polizei.thueringen.de).
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
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