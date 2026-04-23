Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: E-Bike in der Innenstadt entwendet

Jena (ots)

Mittwoch kam es zu einem Diebstahl eines hochwertigen E-Bikes mitten in der Innenstadt von Jena. Der Geschädigte hatte sein schwarzes E- Mountainbike der Marke Cube und roter Schrift vor einem Hotel in der Oberlauengasse, gegen 19:00 Uhr, abgestellt. Als er gegen 20:45 Uhr wieder zu seinem Fahrrad zurückkehrte, fand er nur noch ein durchtrenntes Schloss und seinen Helm vor. Der Wert des Fahrrades beläuft sich auf über 4000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise beim Inspektionsdienst Jena bekannt zu geben (03641 - 81 0, id.lpi.jena@polizei.thueringen.de)

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