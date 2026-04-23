Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Saunaofen löst Brand aus

Jena (ots)

Mittwochabend, gegen 20:00 Uhr, wurden die Feuerwehr und die Polizei in Jena zu einem Saunabrand in einem Fitnessstudio in Jena- Göschwitz gerufen. Vor Ort konnte die Brandausbruchsstelle schnell gefunden werden. Eine Mitarbeiterin hatte Holz im Saunaofen nachgelegt, woraufhin es zu einem Funkenflug gekommen sein soll. Dieser wiederum löste einen Schwelbrand an der Dämmwolle des Daches aus. Die Feuerwehr musste daraufhin Ziegel abtragen, um den Brand löschen zu können. Das Gebäude wurde evakuiert. Zu Schaden kam niemand.

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