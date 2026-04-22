Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Weiterhin Geschädigte gesucht

Jena (ots)

Im Zuge des Vorfalls vom 16.04.2026, als ein alkoholisierter Taxifahrer im Bereich des Teichgrabens in Jena einen Verkehrsunfall verursachte, werden nach wie vor Geschädigte gesucht, welche ihr Fahrrad dort abgestellt hatten. Die Fahrräder befinden sich zum Teil noch beim KSJ Jena. Die Polizei in Jena bittet darum, dass sich die noch fehlenden Geschädigten im Inspektionsdienst Jena melden, damit ein vollständiges Bild des entstanden Schadens erhoben werden kann. Das Aktenzeichen lautet: ST/0093347/2026. Der Inspektionsdienst ist unter der Nummer 03641 - 810 zu erreichen.

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