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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen gesucht - Moped rast durch Apolda und gefährdet andere

Apolda (ots)

Am gestrigen Dienstag, gegen 18:50 Uhr fiel einer Polizeistreife in der Darrstraße in Apolda ein dunkles Moped (Simson Mokick) mit bislang unbekanntem Versicherungskennzeichen auf. Als die Beamten eine Verkehrskontrolle durchführen wollten, raste der Fahrer mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit davon. Während seiner Flucht durch das Stadtgebiet fuhr der Mann über Gehwege, durch verkehrsberuhigte Bereiche sowie Einbahnstraßen entgegen der Fahrtrichtung. Zeitweise befuhr er sogar die Gegenfahrbahn und gefährdete dabei mehrere Fußgänger, die ihm ausweichen mussten. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung im Stadtgebiet verlief bislang ohne Erfolg. Zeugen oder Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizeinspektion Apolda zu melden (Tel.: 03644/541-0).

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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