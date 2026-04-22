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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen nach Unfallflucht vom 30.03. gesucht

Jena (ots)

Am 30.03.2026, gegen 10:15 Uhr, ereignete sich auf einem Parkplatz eines Baumarktes in Jena Nord ein Verkehrsunfall, bei welchem sich der Verursacher pflichtwidrig vom Unfallort entfernt hat. Unter dem Aktenzeichen VUS/0078767/2026 bittet der Inspektionsdienst Jena (03641 -81 0) um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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