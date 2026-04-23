LPI-J: Vorfahrt missachtet
Saale-Holzland (ots)
Am frühen Mittwochmorgen kam es in der Schlossstraße in Crossen zu einem Unfall, in dessen Folge mehrere Pkws in Mitleidenschaft gezogen wurden. So übersah eine 23- jährige Fahrerin eines Pkw Skoda Fabia eine an der Kreuzung Friedensstraße vorfahrtsberechtigte Pkw Fahrerin und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Pkw der 23- jährigen stieß im Anschluss noch mit mehreren parkenden Fahrzeugen zusammen. An allen beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Fahrerin des Skoda Fabia wurde leicht verletzt.
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