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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vorfahrt missachtet

Saale-Holzland (ots)

Am frühen Mittwochmorgen kam es in der Schlossstraße in Crossen zu einem Unfall, in dessen Folge mehrere Pkws in Mitleidenschaft gezogen wurden. So übersah eine 23- jährige Fahrerin eines Pkw Skoda Fabia eine an der Kreuzung Friedensstraße vorfahrtsberechtigte Pkw Fahrerin und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Pkw der 23- jährigen stieß im Anschluss noch mit mehreren parkenden Fahrzeugen zusammen. An allen beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Fahrerin des Skoda Fabia wurde leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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