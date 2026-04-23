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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zahlreiche Straftaten verwirklicht

Saale-Holzland (ots)

Am späten Mittwochabend musste die Polizei im Saale- Holzlandkreis zu einem renitenten Mann in einem Imbiss in Kahla ausrücken. Dieser wurde bis zum Eintreffen durch Mitarbeiter des Imbisses festgehalten. Der 21- jährige hatte sich zuvor am Kühlschrank des Imbisses bedient, in der Absicht, diverse Getränke in seinem Rucksack zu verstauen und ohne zu bezahlen den Imbiss zu verlassen. Dies konnte vom Ladeninhaber beobachtet werden und man konnte die Getränke wieder sichern. Der Täter beleidigte daraufhin die anwesenden Mitarbeiter mit rassistischem Hintergrund, zudem bedrohte er die Mitarbeiter bis zum Eintreffen der Polizei mit einem Schraubendreher. Nachdem die Polizisten den Mann überwältigen konnten, wurde zusätzlich ein Springmesser griffbereit im Rucksack aufgefunden. Der Mann wies einen Atemalkoholwert von 1,69 Promille auf und räumte den Konsum von Cannabis ein. Ein Richter ordnete daraufhin eine Blutentnahme an.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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