Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Brand in Mehrfamilienhaus

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Aus unbekannter Ursache ist am Mittwochnachmittag (25.03.2026) in einem Hochhaus an der Rostocker Straße ein Brand ausgebrochen. Zeugen entdeckten die Flammen im 12. Stock gegen 16.45 Uhr und setzten einen Notruf ab. Zur Zeit des Brandausbruchs hielten sich zwei Erwachsene und ein Kleinkind in der Wohnung auf. Ihnen gelang es, die Wohnung noch rechtzeitig und unverletzt zu verlassen. Ersten Ermittlungen zufolge brach der Brand auf dem Balkon aus. Die Wohnung ist derzeit nicht mehr bewohnbar, der Schaden kann bislang noch nicht beziffert werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen.

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