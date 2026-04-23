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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Reifen zerstochen

Weimar (ots)

Am Mittwochmorgen wurde die Polizei in Weimar darauf aufmerksam gemacht, dass an zwei in der Berkaer Straße abgestellen Pkws jeweils ein Hinterreifen zerstochen wurde. Ein Pkw wurde am Vortag, gegen 09:30 Uhr dort abgestellt, was die Tatzeit auf einen Tag begrenzt. Der Sachschaden an dem Pkws BMW und Mazda wird auf jeweils 200 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Weimar zu melden (03643 882-0, pi.weimar@polizei.thueringen.de).

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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