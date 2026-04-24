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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zwei verletzte Polizeibeamte

Jena (ots)

Am Donnerstagnachmittag führten Polizeikräfte des Inspektionsdienstes Jena sowie der Einsatzunterstützung Jena Durchsuchungsmaßnamen in Jena Lobeda in einem Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes nach dem Cannabiskonsumgesetz durch. Während der Durchsuchungsmaßnahme kam es u.a. durch die Beamten zur Feststellung handelsüblicher Chemikalien. Im Rahmen der Sicherung kam es zu einem Unfall mit diesen Stoffen, wobei zwei Beamte damit in Kontakt kamen. Die Beamten verletzten sich hierbei leicht und mussten zur weiteren Abklärung in ein Klinikum gebracht werden. Die tatsächliche Einordnung, sprich Analyse der Chemikalien steht noch aus. Die Stoffe wurden fortfolgend durch die Berufsfeuerwehr gesichert und den Beamten als Beweismittel übergeben.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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