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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Kontrollen in der Innenstadt

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei kontrollierte am Mittwochmittag vermehrt in der Innenstadt. Die Einsatzkräfte fokussierten sich inbesondere auf den Bereich um die neue Stadtmitte und den Bahnhof. Sie überprüften rund 25 Personen und Fahrzeuge. Dabei stellten die Beamten mehrere Verkehrsordnungswidrigkeiten fest.

Unter anderem kontrollierten sie einen 18-jährigen E-Scooter-Fahrer. Der Mann steht im Verdacht, vor Fahrtantritt Cannabis konsumiert zu haben. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eröffnet.

Ein 37-Jähriger, der augenscheinlich ebenfalls unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, durfte seine Fahrt auf einem E-Scooter nicht antreten. Das Fahrzeug nahmen die Beamten vorsorglich in Verwahrung.

Zudem stellten sie eine geringe Menge Cannabis sicher, die ein 20-Jähriger mutmaßlich illegal erworben hatte. Zwei Kontrollen endeten mit einem Platzverweis.

Die Polizeistreifen erhielten während des Einsatzes Unterstützung von einem Diensthundeführer. Der Diensthund half unter anderem bei der Durchsetzung eines Platzverweises.

Auch weiterhin wird die Polizei Kontrollen im Stadtgebiet durchführen. |kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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