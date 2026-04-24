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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfallflucht

Apolda (ots)

Auf dem Parkplatz eines Discounters in der Buttstädter Straße in Apolda wurde gestern ein Opel Astra angefahren. Die Eigentümerin hatte ihr Fahrzeug dort in der Zeit zwischen 05:50 und 14:30 Uhr abgestellt und als sie nach der Arbeit zu ihrem Auto zurückkehrte, entdeckte sie den Schaden an ihrer vorderen Stoßstange. Zeugen, welche etwas beobachten konnten, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Apolda zu melden (Tel.: 03644/541-0).

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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