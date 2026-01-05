PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Mann kann 3.600 Euro zahlen und entgeht einer Haftstrafe

Rheinfelden (ots)

Ein seit über einem Jahr verurteilter 31-Jähriger ging der Bundespolizei ins Netz. Da er die Strafe zahlen konnte, durfte er seine Reise fortsetzen. Am Samstagmittag (03.01.2026) kontrollierte eine Streife der Bundespolizei den Mann am Autobahngrenzübergang Rheinfelden. Die Überprüfung ergab, dass dieser zur Festnahme ausgeschrieben war. Wegen Urkundenfälschung war der rumänische Staatsangehörige zu einer Geldstrafe von 3.600 Euro verurteilt worden. Der Gesuchte zahlte weder die Strafe, noch trat er die Ersatzfreiheitsstrafe an, weswegen die Justizbehörde Haftbefehl erließ. Der Mann konnte die geforderte Geldsumme aufbringen. Somit ersparte er sich eine mehrmonatige Ersatzfreiheitsstrafe und durfte weiterreisen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Katharina Keßler
Telefon: +49 175 9019294
E-Mail: pressestelle.weil@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

